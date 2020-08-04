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Ребенка насмерть придавило водопроводными трубами в Воронежской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Девятилетняя девочка погибла в селе Нижний Мамон Воронежской области после того, как на нее упал рулон водопроводных труб, сообщило СУ СКР по региону.

"Девятилетняя девочка вместе со своей знакомой играли возле рулона водопроводных труб, оставленных в вертикальном положении вдоль дороги на грунтовом покрытии, для их дальнейшей перекладки. В это время оставленные трубы завалились на бок и упали в горизонтальное положение, придавив ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка скончалась на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Воронежская область

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