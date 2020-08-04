При падении грузовика с обрыва в Дагестане пострадали пятеро детей

Травмы получили и четверо взрослых, две женщины в тяжелом состоянии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Несколько человек, в том числе дети, пострадали в результате падения грузового автомобиля в обрыв в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве региона во вторник.

"В районе Бежтинского участка в обрыв упал грузовик. В результате этого девять человек, в том числе пятеро детей, получили травмы. Их госпитализировали в больницы Бежтинского участка и Цунтинского района", - сказал собеседник агентства. По его словам, самому младшему ребенку - 6 лет.

"Две женщины 1989 и 1991 годов рождения находятся в тяжелом состоянии. Их планируют на вертолете транспортировать в республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в администрации Бежтинского участка сообщили, что грузовик упал с высоты около двух метров. "Водитель грузовика не отказал в просьбе подвезти людей. Всех - детей и взрослых - он вез на кузове. Дорога была узкая, из-за чего автомобиль перевернулся и упал вниз в сторону реки", - рассказал представитель администрации.

Ранее сообщалось, что в ДТП с грузовиком в Дагестане пострадали 11 человек, 9 из которых госпитализированы.