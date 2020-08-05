На форуме "Армия-2020" потребуют справки от вернувшихся из-за рубежа журналистов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Для участия в форуме "Армия-2020" Справки об отсутствии контактов с зараженными COVID-19 потребуются только журналистам и членам иностранных делегаций, которые перед этим побывали за рубежом, сообщили в Минобороны. Зарубежные участники мероприятия об этом уже проинформированы.

"Все остальные, в том числе - журналисты, наши коллеги из средств массовой информации, приходят на тех же условиях, на которых прибывают обычные посетители", - объяснил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России Андрей Гончаров.

По его словам, никаких ограничений для общения журналистов с ньюсмейкерами и участниками форума не будет.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года. С этого года к его традиционным площадкам добавится полигон Ашулук в Астраханской области, где планируется продемонстрировать действие уникальной системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Деловая программа будет включать более 170 мероприятий.