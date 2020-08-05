Ракетный полк в Хабаровском крае перевооружен на С-400

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия разместила еще один полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 на востоке страны - в Хабаровском крае, сообщили в Минобороны РФ.

"В интересах Воздушно-космических сил поставлен полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", - сообщил в среду замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе единого дня военной приемки.

Он заявил, что комплект был поставлен в 1529 гвардейский зенитный ракетный полк в Хабаровске.

Командир полка Роман Капелюх заверил, что все мероприятия по перевооружению на С-400, запланированные в 2020 году, завершены. По его словам, новая система "существенно повысила возможности полка по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения противника".

Замминистра также сообщил, что в первом полугодии войска получили 15 новых и один отремонтированный самолет (МиГ-35С, Як-130, Су-35С, Су-34, Ил-76), 36 новых и 19 прошедших ремонт вертолетов (Ми-28УБ, Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8, Ка-27, Ми-24)