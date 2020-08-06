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Десять детей госпитализированы после отравления в приморской гостинице

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Приморского края начала проверку по факту отравления десяти детей в одной из гостиниц поселка Врангель на юге края.

"В прокуратуру поступили сведения об отравлении десяти детей в одной из гостиниц поселка Врангель Находкинского городского округа. В настоящее время дети госпитализированы, их состояние удовлетворительное", - сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Роспротебнадзор и прокуратура проводят проверку.

Приморский край Врангель

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