Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.

"5 августа получили представление от МИД Японии в связи с участием главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир. В ответ указали, что считаем такого рода заявления японской стороны категорически неприемлемыми. Подчеркнули, что суверенитет РФ над южными Курильскими островами сомнению не подлежит", - сообщается в фейсбуке посольства.

"Отметили, что мы имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с нашим законодательством, включая, разумеется, и поездки министров", - подчеркнули в дипмиссии.