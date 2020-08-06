Упавшие с погрузчика плиты насмерть придавили покупателя в ТЦ Тюмени

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Тюмени проводят проверку по факту гибели покупателя в торговом центре из-за упавших на него стройматериалов, сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по региону.

По предварительным данным, 4 августа житель Тюмени купил в торговом центре на улице Менделеева, стройматериалы. На улице водитель погрузчика стал загружать купленные плиты в машину, но погрузчик повело в сторону, и плиты упали на находившегося рядом покупателя. От полученных травм он скончался.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.