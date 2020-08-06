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В Кировской области задержали сторонников национал-социализма

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Кировской области задержаны три подозреваемых участника экстремистского сообщества, которое создал приверженец идей национал-социализма и экстремистского национализма, сообщили в управлении СК по региону.

Подозреваемый организатор - житель Малмыжского района 2001 года рождения. Подельниками стали его знакомые. По версии следствия, экстремистское сообщество было создано в 2018 году. Участники время от времени собирались и обсуждали цели и задачи организации и изучали экстремистскую литературу.

"В период существования данного сообщества его участниками были совершены преступления против здоровья, общественной безопасности и общественного порядка по мотивам национальной ненависти в отношении лиц неславянской внешности и в отношении лиц, употребляющих наркотические средства", - говорится в пресс-релизе.

Деятельность организации пресекла полиция.

Подозреваемые в зависимости от предполагаемой роли сейчас находятся под домашним арестом, подпиской о невыезде и запретом на определенные действия. Им вменяют создание или участие в экстремистском сообществе (ч. 1 и ч.2 282.1 УК).

СКР Кировская область Малмыжский район

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