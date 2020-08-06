Ростехнадзор возбудил дело из-за разлива бензола на меткомбинате в Череповце

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ростехнадзор в связи с разливом в июне текущего года бензола на коксоаглодоменном производстве Череповецкого металлургического комбината (флагманский актив "Северстали") возбудил дело о нарушении требований промбезопасности, сообщает Северо-Западное управление ведомства.

В результате расследования установлено, что основной причиной аварии стало невыполнение требований промышленной безопасности. В сообщении говорится, что аппаратчик неполностью закрыл задвижку на трубопроводе на наполненную цистерну и был запущен налив в другую железнодорожную цистерну.

Кроме того, по данным ведомства, требования промышленной безопасности не выполнялись при производстве газоопасных работ, контроль над работой подчиненного персонала при выполнении технологических операций со стороны ответственного руководителя газоопасных работ также отсутствовал.

По результатам проведенного управлением расследования в отношении юридического лица - ПАО "Северсталь"- и должностных лиц возбуждены дела по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

Ранее сообщалось, что авария на коксоаглодоменном производстве Череповецкого металлургического комбината произошла в ночь на 16 июня во время скачивания бензола для синтеза в железнодорожную цистерну. После наполнения емкости произошла утечка 2,6 тонны бензола, в результате которой бензол разлился по территории площадью порядка 30 кв. м. Чтобы убрать жидкость, использовали коксовую смесь, которая сыграла роль абсорбента. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было.

ПАО "Северсталь" – вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций. В свободном обращении находится 21,51%, 1,47% приходится на казначейские акции.