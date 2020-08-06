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Министр иностранных дел ФРГ посетит Россию 11 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Хайко Маас на следующей неделе посетит Россию, сообщает МИД РФ.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Антон Зайцев заявил на брифинге в четверг, что Маас посетит с рабочим визитом Москву и Санкт Петербург. По словам дипломата, "поездка состоится в канун 50-летия подписания между СССР и ФРГ Московского договора от 12 августа 1970 года".

Зайцев сообщил, что в первой половине дня германский министр проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят ключевые вопросы российско-германской повестки дня, график предстоящих контактов.

"Особое внимание предполагается уделить тематике перекрестных инициатив, предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая положение на Украине, Сирии и Ливии", - сказал он.

Кроме того, стороны обсудят ситуацию вокруг урегулирования иранской ядерной проблемы, а также вопросы стратегической стабильности и глобальной безопасности. "Будут затронуты отношения Россия-ЕС с учетом председательства Германии в Совете Евросоюза во второй половине этого года", - сообщил Зайцев.

Во второй половине дня Маас поедет в Санкт-Петербург, где встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и пообщается по видеосвязи с блокадниками.

ФРГ Хайко Маас

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