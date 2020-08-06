МВД расследует попытку поджога дома сотрудницы самарского Минстроя

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Самаре полиция возбудила уголовное дело после попытке поджечь дом руководителя управления контроля (надзора) за долевым строительством недвижимости областного Минстроя Надежды Веховой.

В Минстрое сообщили, что дом чиновницы забросали бутылками с зажигательной смесью и что "в отношении Веховой и ее членов семьи организована травля со стороны группы лиц, которая осуществляет незаконные перевозки".

Дело по жалобе Веховой возбуждено по ч.1 ст.119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

В Минстрое напомнили, что в некоторых СМИ появились публикации, будто бы Вехова перекрыла блоками доступ к берегу Волги. По данным ведомства, на самом деле блоки были установлены по решению райадминистрации.

В мэрии Самары агентству сказали, что в администрацию Октябрьского района города поступило предписание от природоохранной прокуратуры о необходимости ограничить проезд на пляж. И блоки поставили от автомобилей, а граждане могут спокойно проходить на пляж.

Губернатор Дмитрий Азаров, получивший жалобы от местных жителей, дал распоряжение провести проверку в отношении Веховой.