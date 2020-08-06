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Фотограф из Франции отсудил у певицы Зары 150 тыс. рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил иск фотографа из Франции Фёийада де Шовена Франсуа Режи Диониса (Тесс Феяд) к певице Зарифе Мгоян (Зара) о защите интеллектуальных прав, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

По решению суда, с артистки взыскана компенсация за нарушение авторского права на фотографию в размере 100 тыс. рублей и компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Как установлено, в октябре 2017 года фотограф Дионис по заказу журнала Cosmopolitan провел в Москве фотосессию с участием Зары. Один из снимков был помещен на обложку январского выпуска издания за 2018 год, авторство фотографии указано на десятой странице номера.

Впоследствии истец обнаружил свою работу на официальном сайте певицы, ее ютуб-канале, рекламной афише, в инстаграме, а также в музыкальном клипе Зары "С понедельника", говорится в пресс-релизе.

Феяд просил взыскать с Зары денежную компенсацию за нарушение авторских прав в размере 1 619 500 рублей и моральную компенсацию в 100 тыс. рублей. Иск был подан по месту регистрации ответчика.

Петербург Зара Зарифа Мгоян Франция

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