ЦБ вознамерился получать информацию от экспортеров о валютной выручке

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Банк России предложил в качестве обязательного условия либерализации валютного контроля осуществлять мониторинг валютной выручки и долговой нагрузки крупнейших нефинансовых компаний, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

"Право Банка России на сбор этой информации у крупнейших экспортеров предлагается закрепить в законодательстве", - отметил представитель Банка России.

Это, по мнению ЦБ, нужно для того, чтобы в будущем обладать необходимыми данными для управления рисками финансовой стабильности.

Инициатива ЦБ

Банк России в четверг сообщил, что внес в правительство предложения о поэтапной отмене репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятии ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.

Регулятор предлагает отменить репатриацию выручки для всех внешнеторговых контрактов с 2024 года, для несырьевых - с начала 2021 года.

Предложения были сформированы по результатам анализа действующих требований валютного контроля, оценки их влияния на обеспечение устойчивости российской валюты и стабильности внутреннего валютного рынка, а также с целью снижения нагрузки на бизнес, отмечает ЦБ.

Сейчас данные валютного контроля используются для оценки равномерности притоков и оттоков иностранной валюты на российский рынок, анализа активов и обязательств компаний в иностранных валютах. Это важно для поддержания финансовой стабильности, подчеркивает регулятор.

ЦБ также предложил законодательно закрепить понятие сомнительной валютной операции, "чтобы после либерализации сохранить в полном объеме возможность препятствовать незаконному вывозу капитала и обслуживанию теневой экономики".

Одновременно с отменой требования о репатриации иностранной валюты в Россию по внешнеторговым контрактам предлагается смягчить режим для зарубежных счетов экспортеров, предусмотреть возможность зачислять экспортную выручку в иностранной валюте на такие счета.

Кроме того, предлагается отменить требование о постановке на учет в уполномоченный банк внешнеторговых контрактов, в отношении которых отменяется требование о репатриации, а также повысить сумму сделки (договора), на которую не будет распространяться требование о представлении резидентами в уполномоченные банки документов, связанных с проведением валютных операций.

"Реализация указанных предложений существенно снизит регуляторную нагрузку на добросовестных участников внешнеэкономической деятельности за счет уменьшения объема превентивных ограничительных мер, расходов бизнеса на взаимодействие с кредитными организациями", - считает Банк России.

Недавно свои предложения о постепенной - с 2021 года по 2025 год - отмене обязательной репатриации выручки в иностранной валюте для несырьевых неэнергетических экспортеров представил Минфин. Соответствующие поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" были опубликованы на официальном портале проектов нормативных правовых актов в конце июня.

Ведомство предлагало с 1 января 2021 года отменить репатриацию в отношении не более 30% суммы внешнеторгового договора, заключенного между резидентом и нерезидентом, с 1 января 2022 года - в отношении не более 50%, с 1 января 2023 года - не более 70%, с 1 января 2024 года - в отношении всей суммы.

Минфин не раз заявлял, что валютный контроль теряет свою актуальность с развитием в РФ налогового и антиотмывочного контроля, и упрекал ЦБ в излишнем консерватизме.

До настоящего момента самый решительный шаг, о котором удалось договориться участникам спора о допустимом уровне либерализации валютного законодательства – поэтапный отказ от требования репатриации экспортной выручки в рублях до 2024 года. Лишь проанализировав итоги этого эксперимента, ЦБ будет готов обсуждать отказ от репатриации валютной экспортной выручки, говорили ранее представители регулятора.