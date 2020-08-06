Три человека погибли при ДТП в Саратовской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Авария с участием двух легковых автомобилей в Саратовской области унесла жизни трех человек, сообщает пресс-служба УГИБДД региона.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в 20:50 в Краснокутском районе в четверг.

По данным пресс-службы, в результате столкновения автомашин ВАЗ и "Lada Priora" погибли оба водителя и один из пассажиров.

"Также пассажир, мальчик 10 лет, с травмами госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении о ДТП.

Обстоятельства аварии устанавливаются.