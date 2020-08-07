Правительство сняло ограничения на закупки импортных лекарств от лейкоза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей, сообщили в пресс-службе правительства.

Решение касается девяти наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.

Теперь к ним не применяется правило, по которому производители иностранных лекарств не допускаются к госзакупкам, если существуют аналогичные препараты хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.

До сих пор введенное правило в ряде случаев мешало эффективному лечению. В пресс-службе отметили, что "смена препарата или использование лекарств от другого производителя может привести к ухудшению состояния больного", что особенно касается "быстропрогрессирующих заболеваний, которые требуют стабильной терапии".