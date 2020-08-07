Умер раввин, стоявший у истоков возрождения иудаизма в России

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Иерусалиме умер раввин Адин Штейнзальц, который внес большой вклад в возрождение еврейской общины в бывшем СССР, сообщили в Федерации еврейских ообщин России. Ему было 83 года.

В 1989 году Штейнзальц основал в Москве образовательный центр "Мекор хаим", включавший в себя полностью легальную, но неподконтрольную властям ешиву. В том же году был основан Институт изучения иудаизма в СССР.

Раввин активно занимался просветительской и преподавательской деятельностью в России и странах СНГ в 1990-2000-х, некоторое время оказывал поддержку возникшему в 1991 году Еврейскому университету в Москве, отметили в ФЕОР.

Трудом всей его жизни стал перевод Вавилонского Талмуда на современные языки. Начав этот труд в 1965 году, он успел полностью перевести Талмуд на современный иврит и начать переводы на английский, русский и испанский. Эти издания, существенно облегчившие доступность Талмуда в современном мире, пользуются значительной популярностью - их общий тираж достиг двух миллионов экземпляров. Штейнзальц также является автором ряда книг о Каббале, Талмуде, еврейской философии и социологии.

В декабре 2016 года раввин перенес инсульт и лишился способности говорить. По словам представителя ФЕОР, несмотря на это он до последних дней продолжал напряженно работать.

4 августа 2020 года Штейнзальц был госпитализирован с тяжелой легочной инфекцией, не связанной с коронавирусом.