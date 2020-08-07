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"Интерфакс" расширил возможности "цифрового инспектора" закупок в системе "Маркер"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" открыла для клиентов информационно-аналитической системы "Маркер" (ранее "СПАРК-Маркетинг") доступ к обновленному сервису по анализу эффективности закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Сервис анализирует "большие данные" по госзакупкам и на их основе автоматически рассчитывает ключевые показатели эффективности закупочной деятельности, необходимые для результативного контроля.

Автоотчеты с показателями эффективности закупок дают возможность контрольно-надзорным органам и самим госзаказчикам оперативно оценивать экономию, уровень конкуренции и долю низкоэффективных закупок - по регионам, отраслям и конкретным заказчикам.

Сервис построен на основе актуальных практик и методик контрольно-надзорных органов, применяемых в ходе контроля и аудита закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

"Наш обновленный сервис является результатом активного сотрудничества "Интерфакса" с контрольно-счетными органами всех уровней и направлен на цифровизацию, совершенствование системы государственного и муниципального контроля и надзора в сфере закупок. Мы развиваем "Маркер-Интерфакс" как практическое решение, которое позволяет вести глубокую аналитическую работу на рынках товаров и услуг: изучать исторические данные, сравнивать цены, оценивать уровень конкуренции, искать признаки потенциальных нарушений", - сказала руководитель проекта "Маркер-Интерфакс" Евгения Бенгина.

Сервис доступен в веб-версии системы "Маркер-Интерфакс" действующим и новым подписчикам.

Группа "Интерфакс" - разработчик передовых решений в области управления бизнес-рисками, выполнения регулятивных требований. Решения "Интерфакса" превращают большие данные в знания и позволяют компаниям использовать все возможности Big Data для получения конкурентных преимуществ и эффективного управления бизнесом в условиях цифровой экономики.

"Маркер-Интерфакс" - система мониторинга и анализа рынка закупок, которая объединяет и анализирует данные о закупках, заказчиках и поставщиках с более 300 торговых площадок. Система позволяет вести эффективный мониторинг торгов и оценивать потенциал новых продаж в различных сегментах рынка, а также является эффективным инструментом для контроля закупок.

Интерфакс

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