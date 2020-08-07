Мост с молодоженами рухнул в поселке Хабаровского края

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев по пути в командировку в поселок Чегдомын Верхнебуреинского района сообщил, что ему стало известно о происшествии в этом населенном пункте.

"Узнал из сообщений, что в Чегдомыне рухнул мост, якобы отремонтированный местной администрацией. Новобрачные упали в воду во время фотосессии. Завтра проверю все на месте, проведаю молодоженов. Мост восстановим. Виновных накажем", - написал врио главы региона в своем телеграмм-канале в пятницу.

Подробности происшествия не приводятся. По информации местных СМИ, невеста беременна и ей пришлось какое-то время провести в горной речке. Жених о случившемся рассказал главе местной администрации.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.