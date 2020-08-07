Упавшему на стройке сочинцу удалили арматуру из брюшной полости

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сочинские врачи провели уникальную операцию с использованием болгарки и современных технологий, сообщил заведующий хирургическим отделением горбольницы №4 Максим Козлов.

"Пятидесятилетний сочинец нарушил технику безопасности во время строительства дома. Упав с высоты, он получил проникающее ранение арматурой, которая пронзила его брюшную полость и вышла в поясничную область", - сказал Козлов журналистам в пятницу.

Он отметил, что для проведения операции врачам необходимо было провести исследование органов посредством магнитно-резонансной терапии (МРТ), но арматура мешала это сделать.

"Консилиум врачей принял решение уменьшить размер арматуры с помощью болгарской пилы. Затем хирурги прооперировали пациента, извлекли инородное тело без риска для здоровья", - подчеркнул завотделением.

По его словам, операция длилась порядка 50 минут.

"Траектория ранящего предмета была достаточно опасной, потому что проходила через правую долю печени. Но все обошлось благополучно. Все внутренние органы сохранены. Состояние пациента удовлетворительное", - сказал Козлов.

Он отметил, что в Сочи отработана система экстренного оказания медицинской помощи, для чего используется санитарная авиация.