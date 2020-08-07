Главу Дербентского района Дагестана обвинили в махинациях с землей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение задержанному по обвинению в мошенничестве и.о. главы Дербенсткого района Фуаду Шихиеву. Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

"Задержанному 30 июля 2020 года по подозрению в создании ОПГ и мошенничестве на сумму свыше 200 млн рублей Шихиеву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Темирбеков отметил, что вместе с фигурантом дела обвинение предъявлено еще девяти участникам организованной преступной группировки.

По данным следствия, Шихиев создал ОПГ в мае 2018 года. Участники группировки с помощью различных махинаций присваивали себе земельные участники, а потом перепродавали по ценам от 100 тыс. до 1,5 млн рублей, в зависимости от их месторасположения.

Таким образом, с 2018 года по июнь 2020 года на территории Дербентского района Дагестана было похищено более 500 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 38 млн рублей (рыночной стоимостью более 200 млн рублей).

Полученные преступным путем денежные средства распределялись между собой в зависимости от роли каждого из них, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и после проведения обысков в доме и на рабочем месте исполняющего обязанности главы Дербентского района Шихива его задержали.