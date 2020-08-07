На дне Финского залива начали изучать корабль XVIII века с бутылками

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Подводники приступили к изучению затонувшего старинного голландского корабля с бутылками, который нашли на дне Финского залива в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества (РГО) в пятницу.

Деревянный корпус затонувшего примерно в середине XVIII века голландского грузового парусного судна - тьялка - недалеко от острова Мощный случайно обнаружили в 2018 году. Корабль лежал на глубине более 50 метров, у него отсутствовали мачты и брашпиль. В августе 2020 года стартовало детальное исследование объекта.

Как сообщили в РГО, на борту судна обнаружены сотни стеклянных бутылок - фабричного производства и ручной работы. Содержимое большинства бутылок не сохранилось.

"Скорее всего, судно шло в только что основанный Санкт-Петербург и везло бутылки со спиртным. Но что именно в них было, сказать трудно, потому что сейчас там уже протухшая субстанция. В нескольких бутылочках чувствуется запах хвои, эвкалипта", - рассказал подводный археолог и реставратор Роман Прохоров.

Исследователи уже связались с сотрудниками Эрмитажа - в коллекции музея не оказалось подобных сосудов. "Археологическое сообщество с нетерпением ждёт артефакты, поднятые из глубин залива", - отмечается в пресс-релизе.

Подводники РГО продолжат изучать судно. Им предстоит выяснить его точный возраст, понять, куда и зачем шёл корабль. Для этого запланирована работа с архивами.