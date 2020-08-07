Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
на 07.08В России 877 135+5 241В мире 19 097 149+286 757

На дне Финского залива начали изучать корабль XVIII века с бутылками

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Подводники приступили к изучению затонувшего старинного голландского корабля с бутылками, который нашли на дне Финского залива в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества (РГО) в пятницу.

Деревянный корпус затонувшего примерно в середине XVIII века голландского грузового парусного судна - тьялка - недалеко от острова Мощный случайно обнаружили в 2018 году. Корабль лежал на глубине более 50 метров, у него отсутствовали мачты и брашпиль. В августе 2020 года стартовало детальное исследование объекта.

Как сообщили в РГО, на борту судна обнаружены сотни стеклянных бутылок - фабричного производства и ручной работы. Содержимое большинства бутылок не сохранилось.

"Скорее всего, судно шло в только что основанный Санкт-Петербург и везло бутылки со спиртным. Но что именно в них было, сказать трудно, потому что сейчас там уже протухшая субстанция. В нескольких бутылочках чувствуется запах хвои, эвкалипта", - рассказал подводный археолог и реставратор Роман Прохоров.

Исследователи уже связались с сотрудниками Эрмитажа - в коллекции музея не оказалось подобных сосудов. "Археологическое сообщество с нетерпением ждёт артефакты, поднятые из глубин залива", - отмечается в пресс-релизе.

Подводники РГО продолжат изучать судно. Им предстоит выяснить его точный возраст, понять, куда и зачем шёл корабль. Для этого запланирована работа с архивами.

Петербург

Новости

Доход Кадырова в прошлом году вырос на 140 млн рублей

Доход Кадырова в прошлом году вырос на 140 млн рублей

Экс-проректор МГУ арестован по делу о преднамеренном банкротстве

Мещанский суд запретил Wheely работать в течение 90 дней

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФ

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФ

В Думу внесен не одобренный правительством законопроект о продлении налога ЕНВД до 2024 года

Авария на ТЭЦ в Норильске

При ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ-3 снова разлились нефтепродукты

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

Российский истребитель перехватил два самолета США над Черным морем

Очевидцы сообщили о сбросе в тундру стоков из рудника "Норникеля"

Очевидцы сообщили о сбросе в тундру стоков из рудника "Норникеля"

Путин и Лукашенко по телефону обсудили задержание россиян

Путин и Лукашенко по телефону обсудили задержание россиян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');