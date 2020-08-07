Двое похитителей девушки задержаны в Дагестане

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении двух подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя СУ СКР по республике Расул Темирбеков.

По версии следствия, 5 августа 2020 года двое мужчин похитили на машине 22-летнюю жительницу села Газардкам Магарамкентского района. Они отвезли ее в город Дербент, где сутки удерживали в одной из квартир, добиваясь у нее согласия выйти замуж за похитителя.

В отношении этих граждан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ", - сказал собеседник агентства.

По его данным, подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.