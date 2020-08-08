Ставрополец изранил ножом должника до полусмерти в многолюдном парке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили против жителя Ставрополя, который в парке Победы краевого центра напал с ножом на своего должника, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 5 августа молодые люди встретились в парке и один из них стал требовать у другого вернуть долг. Между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил ножом своего должника в грудь и живот.

"Пострадавший остался жив благодаря неравнодушию находившихся в парке студентов Санкт-Петербургской медакадемии и медсестры. До приезда неотложки они оказали раненому мужчине первую помощь, что явилось определяющим для спасения его жизни", - говорится в сообщении.

Сейчас потерпевший находится в стационаре больницы, его жизни ничего не угрожает. Против его обидчика возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Он задержан и арестован.