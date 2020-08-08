Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
на 07.08В России 877 135+5 241В мире 19 097 149+286 757

Ставрополец изранил ножом должника до полусмерти в многолюдном парке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили против жителя Ставрополя, который в парке Победы краевого центра напал с ножом на своего должника, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 5 августа молодые люди встретились в парке и один из них стал требовать у другого вернуть долг. Между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил ножом своего должника в грудь и живот.

"Пострадавший остался жив благодаря неравнодушию находившихся в парке студентов Санкт-Петербургской медакадемии и медсестры. До приезда неотложки они оказали раненому мужчине первую помощь, что явилось определяющим для спасения его жизни", - говорится в сообщении.

Сейчас потерпевший находится в стационаре больницы, его жизни ничего не угрожает. Против его обидчика возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Он задержан и арестован.

Ставрополь

Новости

Замглавы гильдии продюсеров России погиб, упав со скалы в Крыму

Замглавы гильдии продюсеров России погиб, упав со скалы в Крыму

Что произошло за день: пятница, 7 августа

В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад

В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад

Доход Кадырова в прошлом году вырос на 140 млн рублей

Доход Кадырова в прошлом году вырос на 140 млн рублей

Экс-проректор МГУ арестован по делу о преднамеренном банкротстве

Мещанский суд запретил Wheely работать в течение 90 дней

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФ

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФ

В Думу внесен не одобренный правительством законопроект о продлении налога ЕНВД до 2024 года

Авария на ТЭЦ в Норильске

При ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ-3 снова разлились нефтепродукты

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');