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В России наследники смогут получать деньги по упрощенной процедуре

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Нотариусы вместе с одним из крупных банков тестируют две новые технологии, пишет "Российская газета".

Первая технология заключается в том, что наследники смогут получать деньги по упрощенной процедуре, то есть без визита в банк. Вторая: нотариусы смогут в режиме онлайн находить наследство в банках.

Как отмечают в одном из крупных банков, ежегодно в его отделения обращаются около 600 тысяч наследников. Они приносят бумажное свидетельство о праве на наследство и получают выплату. Процедура может занимать более часа.

Сейчас в Москве заработал пилотный проект: нотариус оформляет пакет документов и передает в банк в электронном виде. Наследники получают деньги на карту.

На первом этапе сервис доступен жителям Москвы в ограниченном количестве нотариальных контор. Технология отрабатывается для того, чтобы затем распространить ее на всю страну. Как рассказывают эксперты, прецеденты уже есть. В одном из первых дел наследник получил на свою карту деньги в течение получаса после того, как нотариус направил в банк по электронным каналам пакет документов вместе со свидетельством о праве на наследство.

А в перспективе на портале госуслуг появится суперсервис "Утрата близкого человека". Когда система заработает, наследник сможет через портал записаться к нотариусу и быстрее решать вопросы, связанные с оформлением наследства.

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