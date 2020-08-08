Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:00Заразились
на 08.08В России 882 347+5 212В мире 19 378 036+280 887

Роспотребнадзор не нашел в России опасной лихорадки SFTS из КНР

Роспотребнадзор не нашел в России опасной лихорадки SFTS из КНР
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В России не зафиксировано случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), сообщает в субботу Роспотребнадзор.

Согласно сообщениям из различных источников, в Китае регистрируются случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), вызванные представителем семейства буньявирусов, проинформировали в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре заверили, что специалистами научных организаций ведомства накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории РФ.

Там также напомнили, что данное заболевание не является новым и было впервые диагностировано в 2009 году в КНР.

"К числу симптомов относится лихорадка, тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов, сопровождаемое повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений), лейкоцитопения (снижение количества лейкоцитов, в результате которого нарушается двигательная активность зрелых нейтрофилов и их выход из костного мозга в кровь), поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Летальность варьируется от 6 до 30%", - говорится в сообщении.

Вспышки заболевания в разное время отмечались в нескольких странах, включая Японию, Южную Корею, Вьетнам и Тайвань, напомнили в Ропотребнадзоре.

"Болезнь, в основном, передается с укусом клещей. Заболеваемость имеет ограниченный очаговый характер", - пояснили в ведомстве.

"К настоящему времени разработаны специфические диагностикумы для определения данного заболевания, позволяющие выявлять его с помощью ПЦР- и ИФА-тестов. Ведется систематическая работа по изучению возбудителя", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее китайские СМИ сообщили, что в стране уже семь человек умерли от вируса SFTS, который передается человеку от клещей. Отмечалось, что не исключена передача заболевания от человека к человеку.

Роспотребнадзор

Новости

В России наследники смогут получать деньги по упрощенной процедуре

Уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции в центре Петербурга

Владелец Faberlic Нечаев официально возглавил партию "Новые люди"

Владелец Faberlic Нечаев официально возглавил партию "Новые люди"

СКР не нашел криминала в смерти девочки в Среднеуральском монастыре

СКР не нашел криминала в смерти девочки в Среднеуральском монастыре

Порядка 160 тыс. человек пересекли границу с Абхазией после открытия

"Главный экзорцист" РПЦ скончался от коронавируса

Пандемия коронавируса

Ученый предрек, что осенью болеть COVID-19 начнут "сидевшие в бункере"

Ученый предрек, что осенью болеть COVID-19 начнут "сидевшие в бункере"
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 5 212 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 5 212 новых заболевших коронавирусом

Северный флот испытал в Арктике комплекс "Панцирь-СА"

Новая несогласованная акция в Хабаровске собрала около 3 тысяч человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');