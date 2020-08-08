Роспотребнадзор не нашел в России опасной лихорадки SFTS из КНР

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В России не зафиксировано случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), сообщает в субботу Роспотребнадзор.

Согласно сообщениям из различных источников, в Китае регистрируются случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), вызванные представителем семейства буньявирусов, проинформировали в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре заверили, что специалистами научных организаций ведомства накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории РФ.

Там также напомнили, что данное заболевание не является новым и было впервые диагностировано в 2009 году в КНР.

"К числу симптомов относится лихорадка, тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов, сопровождаемое повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений), лейкоцитопения (снижение количества лейкоцитов, в результате которого нарушается двигательная активность зрелых нейтрофилов и их выход из костного мозга в кровь), поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Летальность варьируется от 6 до 30%", - говорится в сообщении.

Вспышки заболевания в разное время отмечались в нескольких странах, включая Японию, Южную Корею, Вьетнам и Тайвань, напомнили в Ропотребнадзоре.

"Болезнь, в основном, передается с укусом клещей. Заболеваемость имеет ограниченный очаговый характер", - пояснили в ведомстве.

"К настоящему времени разработаны специфические диагностикумы для определения данного заболевания, позволяющие выявлять его с помощью ПЦР- и ИФА-тестов. Ведется систематическая работа по изучению возбудителя", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее китайские СМИ сообщили, что в стране уже семь человек умерли от вируса SFTS, который передается человеку от клещей. Отмечалось, что не исключена передача заболевания от человека к человеку.