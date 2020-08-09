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Пилот погиб при жесткой посадке самолета в Калужской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Калужской области выясняют обстоятельства гибели пилота при жесткой посадке легкомоторного самолета, сообщила в воскресенье пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Сегодня примерно в 14 часов 30 минут на посадочной площадке "Кудиново" в Малоярославецком районе Калужской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб", - рассказали в пресс-службе.

Проведение проверки поручено Калужской транспортной прокуратуре. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

На место происшествия незамедлительно выехал Калужский транспортный прокурор Денис Косик.

Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.

Калужская область

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