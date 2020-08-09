Альпинист из Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Альпинист из Петербурга в возрасте 81 года погиб в ущелье Адыл-су на высоте 3,74 тыс. м в горах Кабардино-Балкарии, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.

Как рассказали в управлении, в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР в воскресенье поступила информация о том, что в Эльбрусском районе у пика "Трапеция" под камнепад попал альпинист из Санкт-Петербурга 1939 года рождения. Мужчина находился в составе незарегистрированной группы из шести человек, отметили в ведомстве.

Спасатели Эльбрусского спасательного отряда МЧС России спустили тело погибшего с высокогорья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.