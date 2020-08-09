Полсотни человек отравились водой в Дербентском районе Дагестана

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту массового отравления питьевой водой жителей села Геджух Дербентского района Дагестанаю

Как сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СКР, 8 и 9 августа были госпитализированы девять жителей села, из которых - шестеро детей с диагнозом "острое кишечное отравление". Всего в ходе подворного обхода выявлено более 40 человек с признаками отравления.

По данным следствия, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей села по водопроводным линиям.

Начата проверка в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды.