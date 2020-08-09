Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38Заразились
на 09.08В России 882 347+0В мире 19 637 506+259 470

Российский Су-27 поднимался на перехват самолета США над Черным морем

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Истребителю Су-27 Южного военного округа пришлось подниматься в воздух из-за обнаружения над нейтральными водами Черного моря воздушной цели, оказавшейся самолетом-разведчиком ВМС США, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес" ВМС США. После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - отметили в Центре.

Российские военные подчеркивают, что полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом-разведчиком не допущено.

Черное море ВКС РФ Минобороны

Новости

В центре Минска начали перекрывать центральные улицы

В центре Минска начали перекрывать центральные улицы

Задержанные в Минске репортеры "Дождя" не имели аккредитации на выборы

Задержанные в Минске репортеры "Дождя" не имели аккредитации на выборы
Пандемия коронавируса

Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 5 189

Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 5 189

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 августа

Что произошло за день: суббота, 8 августа

Роспотребнадзор не нашел в России опасной лихорадки SFTS из КНР

Роспотребнадзор не нашел в России опасной лихорадки SFTS из КНР

В России наследники смогут получать деньги по упрощенной процедуре

Уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции в центре Петербурга

Владелец Faberlic Нечаев официально возглавил партию "Новые люди"

Владелец Faberlic Нечаев официально возглавил партию "Новые люди"

СКР не нашел криминала в смерти девочки в Среднеуральском монастыре

СКР не нашел криминала в смерти девочки в Среднеуральском монастыре
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');