Российский Су-27 поднимался на перехват самолета США над Черным морем

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Истребителю Су-27 Южного военного округа пришлось подниматься в воздух из-за обнаружения над нейтральными водами Черного моря воздушной цели, оказавшейся самолетом-разведчиком ВМС США, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес" ВМС США. После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - отметили в Центре.

Российские военные подчеркивают, что полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом-разведчиком не допущено.