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Медикам в пенсионном стаже зачтут день работы с COVID за 2 рабочих дня

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пенсионный стаж для медработников, борющихся с коронавирусом, будет исчисляться как два рабочих дня за один день работы с COVID-больными, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как пояснил глава правительства, "один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня".

"Действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года. Соответствующее постановление правительства подписано", - сказал Мишустин.

По его словам, "благодаря этому решению каждый год около 4 тыс. врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию".

Премьер отметил, что на реализацию этой меры, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительно 325 млн рублей, и такие средства на эти цели в бюджете предусмотрены.

Михаил Мишустин Минздрав РФ

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