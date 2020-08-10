Житель Поволжья спрятал в кукурузе 1680 кустов конопли

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Даниловском районе Волгоградской области полиция задержала мужчину, у которого на участке нашли 1680 кустов конопли. Как сообщили в региональном управлении МВД, он сказал, что растил ее для личного употребления.

Кусты конопли полицейские нашли при обыске. Они были скрыты в посевах кукурузы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном выращивании наркосодержащих растений (ч. 2 ст. 231 УК).