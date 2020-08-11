Акции "Обуви России" подорожали на 15,8% на новости о допэмиссии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ОР" (головная компания группы "Обувь России") решил увеличить уставный капитал путем дополнительного размещения 28,264 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. На этом сообщении компании ее акции подорожали утром во вторник на "Мосбирже" на 15,8%, до 39,95 рубля за бумагу.

Уставный капитал ПАО "ОР" составляет 11,306 млрд рублей. Он разделен на 113,056 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. Таким образом, допэмиссия составит 25% от ранее размещенных акций. В результате группа может привлечь не менее 2,8 млрд рублей.

Компания сообщила, что привлеченные за счет допэмиссии деньги пойдут на реализацию стратегии по цифровой трансформации бизнеса и на развитие финансовых сервисов.

Допэмиссия будет размещена по открытой подписке с реализацией преимущественного права приобретения акций акционерами компании. Цену, сроки и другие параметры размещения совет директоров определит позднее. Она пройдет "только при цене акций существенно выше текущих уровней, но не менее 100 рублей за акцию", говорится в пресс-релизе.

ПАО "ОР" вышло на IPO в 2017 году, разместив акции на "Московской бирже" в объеме 5,9 млрд рублей.

С тех пор структура акционеров компании изменилась: если в первичном размещении компании в основном участвовали европейские финансовые институты, то сейчас уже более 18% акционерного капитала приходится на индивидуальных инвесторов, количество которых насчитывает более 14 000.

Основной акционер группы - Антон Титов, который, согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2020 года, владеет 50% в головной компании группы - ПАО "ОР".