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Более 70% россиян не захотели оформлять электронные паспорта

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Почти три четверти россиян (73%) не видят необходимости оформлять себе электронные паспорта, тогда как каждый шестой гражданин РФ (16%) хотел бы иметь паспорт в электронном виде, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

При этом каждый десятый опрошенный затруднился с ответом (11%).

Жители сельской местности (79%) больше остальных считают электронный формат паспорта плохой идеей. Они опасаются сбоев в системах защиты и получения их персональных данных третьими лицами.

Исследование показало, что среди молодежи в возрасте 18-24 лет почти каждый третий (30%) хотел бы иметь электронный паспорт). Согласно опросу, среди жителей Москвы и Петербурга каждый четвертый (26%) считает хорошей идеей обзавестись электронным паспортом. Сторонники идеи оформления электронного паспорта считают такой формат документа наиболее удобным, компактным и долговечным, отмечают социологи.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 19 июля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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