В Курганской области нашли захоронения кочевников VII-VIII веков

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Участники археологической экспедиции Тюменского госуниверситета обнаружили в ходе раскопок на территории Курганской области древние захоронения, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что найден могильник VII-VIII веков. При этом подчеркивается, что кроме одиночных захоронений были обнаружены братские могилы кочевников.

В дальнейшем ученые планируют использовать находки для изучения анализа ДНК древних популяций человека.

"Полученные университетскими исследователями данные позволят выдвинуть новые гипотезы о происхождении и путях миграций средневековых кочевников степей Евразии", - говорится в сообщении.