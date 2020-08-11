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В Курганской области нашли захоронения кочевников VII-VIII веков

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Участники археологической экспедиции Тюменского госуниверситета обнаружили в ходе раскопок на территории Курганской области древние захоронения, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что найден могильник VII-VIII веков. При этом подчеркивается, что кроме одиночных захоронений были обнаружены братские могилы кочевников.

В дальнейшем ученые планируют использовать находки для изучения анализа ДНК древних популяций человека.

"Полученные университетскими исследователями данные позволят выдвинуть новые гипотезы о происхождении и путях миграций средневековых кочевников степей Евразии", - говорится в сообщении.

Курганская область

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