Основатель "Артподготовки" Мальцев включен в список экстремистов

Саратовский политик Вячеслав Мальцев Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского оппозиционера, основателя экстремистского националистического движения "Артподготовка" (запрещена в РФ) Вячеслава Мальцева.

Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга в Перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В июле 2017 года ФСБ сообщила, что в отношении уроженца Саратова Мальцева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете "пропаганду насильственных действий", заявили в ФСБ.

Красноярский краевой суд в октябре 2017 года признал движение "Артподготовка" экстремистским, его деятельность в РФ запрещена. Сам Мальцев заочно арестован и объявлен в розыск.

В ноябре 2018 года он сообщил о предоставлении ему Францией политического убежища.

По данным ФСБ, участники "Артподготовки" планировали "резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков".

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы Мальцевым, как считает спецслужба, "с целью организации в России революции".