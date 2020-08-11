Скорая с пострадавшим мотоциклистом опрокинулась при ДТП в Магнитогорске

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль скорой помощи, доставлявший на госпитализацию пострадавшего в аварии мотоциклиста, попала в ДТП в Магнитогорске в Челябинской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального Минздрава во вторник.

По сведениям ведомства, спецавтомобиль двигался с включенной сиреной и проблесковыми маячками, поскольку вез тяжелого пациента.

"Медики транспортировали мотоциклиста, столкнувшегося ранее с "Газелью". На перекрёстке скорую помощь не пропустил автомобиль марки Mercedes. В результате столкновения "скорая" опрокинулась на бок", - отметили в Минздраве.

По предварительным данным, у одного фельдшера сотрясение, у другого перелом костей голени. Оба водителя от госпитализации отказались.

"Через 4 минуты на место ДТП прибыла вторая скорая помощь. Пострадавшие доставлены в больницу", - уточнили в пресс-службе.