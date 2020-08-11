Экс-главу воронежского депкультуры обвинили в хищении 870 тыс. рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бывшая глава департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухачева предстанет перед судом за мошенничество при организации губернаторского благотворительного вечера "Рождественские встречи", сообщила пресс-служба Центрального райсуда Воронежа.

Уточняется, что экс-чиновница обвиняется в хищении 870 тыс. рублей бюджетных средств. Ранее следственные органы не раскрывали сумму хищения, которые фигурируют в деле.

По версии следствия, Сухачева, будучи руководителем департамента культуры Воронежской области, и ее родственник, "действуя в составе преступной группы", похитили бюджетные деньги в общей сумме более 870 тыс. рублей. Они были выделены в рамках организации и проведения благотворительного вечера "Рождественские встречи".

Предварительное заседание по уголовному делу назначено на 14 августа.

Как сообщалось, в июле в отношении Сухачевой было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Следственные органы сообщали, что экс-сотрудница департамента культуры Воронежской области при участии своего родственника, его знакомого и иных неустановленных лиц похитили часть денежных средств, выделенных на проведение в 2019 году одного из мероприятий.

На момент возбуждения уголовного дела Сухачева была уволена из департамента культуры Воронежской области. Она покинула свой пост по собственному желанию в начале июля этого года, незадолго до возбуждения дела. Сухачева возглавляла департамент культуры с 2015 года.

Рождественские благотворительные вечера проводятся в Воронежской области с 2010 года по инициативе Алексея Гордеева (ныне – вице-спикер Госдумы РФ), возглавлявшего регион с 2009 по 2017 годы, и его супруги Татьяны Гордеевой. Цель мероприятия – собрать средства для поддержки юных дарований: талантливых музыкантов, художников, спортсменов.

Главным событием вечера является аукцион, где в качестве лотов традиционно выступают произведения искусства, редкие книжные издания, эксклюзивные коллекционные предметы.

За годы существования благотворительный Рождественский фонд направил на поддержку одаренных детей более 600 млн рублей.