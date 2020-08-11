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Экс-главу воронежского депкультуры обвинили в хищении 870 тыс. рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бывшая глава департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухачева предстанет перед судом за мошенничество при организации губернаторского благотворительного вечера "Рождественские встречи", сообщила пресс-служба Центрального райсуда Воронежа.

Уточняется, что экс-чиновница обвиняется в хищении 870 тыс. рублей бюджетных средств. Ранее следственные органы не раскрывали сумму хищения, которые фигурируют в деле.

По версии следствия, Сухачева, будучи руководителем департамента культуры Воронежской области, и ее родственник, "действуя в составе преступной группы", похитили бюджетные деньги в общей сумме более 870 тыс. рублей. Они были выделены в рамках организации и проведения благотворительного вечера "Рождественские встречи".

Предварительное заседание по уголовному делу назначено на 14 августа.

Как сообщалось, в июле в отношении Сухачевой было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Следственные органы сообщали, что экс-сотрудница департамента культуры Воронежской области при участии своего родственника, его знакомого и иных неустановленных лиц похитили часть денежных средств, выделенных на проведение в 2019 году одного из мероприятий.

На момент возбуждения уголовного дела Сухачева была уволена из департамента культуры Воронежской области. Она покинула свой пост по собственному желанию в начале июля этого года, незадолго до возбуждения дела. Сухачева возглавляла департамент культуры с 2015 года.

Рождественские благотворительные вечера проводятся в Воронежской области с 2010 года по инициативе Алексея Гордеева (ныне – вице-спикер Госдумы РФ), возглавлявшего регион с 2009 по 2017 годы, и его супруги Татьяны Гордеевой. Цель мероприятия – собрать средства для поддержки юных дарований: талантливых музыкантов, художников, спортсменов.

Главным событием вечера является аукцион, где в качестве лотов традиционно выступают произведения искусства, редкие книжные издания, эксклюзивные коллекционные предметы.

За годы существования благотворительный Рождественский фонд направил на поддержку одаренных детей более 600 млн рублей.

Воронежская область Эмилия Сухачева

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