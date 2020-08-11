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Два "стратега" Ту-160 в ходе учения перебазированы к границе с США

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили перелет в ходе учения из Саратовской области на аэродром "Анадырь" на Чукотке. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Ту-160 осуществляли перелет в Анадырь в августе 2019 и 2018 годов. Это город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

По словам военных, летчики отработали беспосадочный перелет, преодолев при этом около семи тысяч километров.

Под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша проходит летно-тактическое учение, в котором задействованы стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3, заявили в Минобороны РФ.

"В ходе учения отрабатываются задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению", говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту". Тогда источники сообщили "Интерфаксу", что полет через Северный полюс совершили два российских противолодочных самолета в сопровождении истребителей и самолета-заправщика.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.

21 декабря 2019 года в интервью радио "Эхо Москвы" командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш сообщил, что Россия развивает военную инфраструктуру в Арктике, в том числе на аэродромах, куда совершают перелеты стратегические и дальние бомбардировщики. Он назвал патрулирование самолетами дальней авиации Арктики приоритетной задачей.

Российские военные планируют увеличить взлетно-посадочную полосу на аэродроме на острове Земля Александры в Арктике для приема всех типов самолетов, включая дальние бомбардировщики, сообщил в апреле этого года Северный флот РФ.

Составляющая ядерной триады

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

Минобороны РФ Анадырь

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