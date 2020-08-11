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"Газпром" оштрафовали за загрязнение земли серой на Астраханском ГПЗ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям оштрафовало на 225 млн рублей ООО "Газпром переработка" за загрязнение почвы серой, сообщила пресс-служба управления.

Ведомство подтвердило загрязнение земельного участка площадью 136 тыс. 452 кв. метров по содержанию серы валовой в 14-18 раз по отношению к фоновым показателям. Отмечается, что это произошло "в результате производственной деятельности установки У-250 получения элементарной (газовой) серы и эксплуатации механизированного склада комовой серы".

Участок расположен на производстве №6 Астраханского ГПЗ филиала ООО "Газпром переработка".

По данному факту проведено административное расследование по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ. В результате общество привлечено к административной ответственности.

Вред, причиненный почве, оценили в сумму более 225 млн рублей.

По результатам согласования ущерба с центральным аппаратом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в адрес ООО "Газпром переработка" направлено предложение возместить ущерб добровольно. В случае отказа ведомство обратится в суд.

В компании "Газпром переработка" "Интерфаксу" прокомментировали: "Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям в адрес ООО "Газпром переработка" направлено требование об оплате компенсации вреда окружающей среде. Решение по вопросу об обжаловании указанного требования либо его удовлетворении будет принято в установленный законом срок".

Дочерняя компания "Газпрома" "Газпром переработка" создана в 2007 году. Объединяет Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский ЗСК, Сосногорский ГПЗ, Астраханский ГПЗ и "Газпром нефтехим Салават".

Газпром Газпром переработка Росприроднадзор

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