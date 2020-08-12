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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:22Заразились
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Более 20 человек заразились COVID-19 в доме престарелых в Кемерово

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Очаг заражения коронавирусом выявили в доме-интернате для инвалидов и пенсионеров в Кемерове, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"У 21 человека - это 20 проживающих и один сотрудник - тесты показали положительный результат, больные госпитализированы. Эпидемиологическое расследование продолжается", - сказал сотрудник пресс-службы.

Интернат сейчас закрыт, устанавливается круг контактных лиц заболевших, проводятся карантинные мероприятия.

В свою очередь оперштаб сообщает, что на утро среды в регионе выявлено 98 случаев заражения, из них 44 в Кемерово, всего скончались 33 человека. В то же время по данным Росстата, только в апреле-июне умерли 43 пациента (оперштаб сообщал о десяти умерших в тот же период).

Как сообщалось, в июне и июле случаи массового заражения коронавирусом были выявлены в пансионатах Новокузнецка, Междуреченска и Кемерово. Расследованием обстоятельств произошедшего занимаются региональный СУ СКР и прокуратура.

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