Из открытой базы данных о гособоронзаказе исключат новые системы вооружений

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Думу законопроект с нормами для работы информационно-аналитической системы для сравнения цен при гособоронзаказе (ИАС ГОЗ), пишут "Ведомости". В системе в основном будут данные о закупках продовольствия, топлива и обмундирования, но не о новых системах вооружений.

По словам источника газеты, близкого к Минобороны, большая часть систем вооружений (крупных кораблей, самолетов и вертолетов, ракет и космической техники) выпускается единственным исполнителем, поэтомсу в ИАС ГОЗ не будут вносить данные о стоимости этих закупок. Иная ситуация складывается в сфере ремонта военной техники и особенно поставок продовольствия, ГСМ и обмундирования, только армия тратит на еду около 70 млрд рублей в год и здесь важно следить за ценами, говорит он.

На создание системы на 2019-2020 годы было выделено 1,59 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Из ИАС ГОС законопроект предлагает исключить информацию о закупках материальных средств, которые касаются обеспечения разведывательной деятельности СВР, изготовлении и утилизации ядерного оружия "Росатомом".

Поставщики должны будут размещать информацию в этой системе и отвечать за ее полноту и достоверность, следует из поправок. Им придется указывать цены и на вооружении и операции с ним, включая ремонт, и на обычную продукцию, подпадающую под закон о госзакупках.