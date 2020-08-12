Дело возбудили в Петербурге после нападения дагестанца на полицейских

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге после инцидента со смертельным ранением при задержании уроженца Дагестана возбуждено дело о насилии в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба управления СКР по городу.

В настоящее время установлено, что применение табельного оружия полицейским было правомерным, так как он защищался от нападавшего, отметили в ведомстве.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД, утром в среду полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ 2109, за рулем которого был уроженец Дагестана Терман Алимагомедов 1992 года рождения. При досмотре машины мужчина ударил одного из сотрудников и попытался скрыться.

При задержании Алимагомедов оказал сопротивление, между ним и сотрудником полиции началась борьба, нарушитель пытался отобрать у оппонента табельное оружие. Пытаясь прекратить потасовку, полицейский трижды выстрелил, в результате чего нападавший получил смертельное ранение.

Ранее погибший привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем, а также за незаконный оборот оружия.

В СКР добавили, что при осмотре автомобиля Алимагомедова обнаружены боеприпасы, обрез винтовки Мосина, обрез охотничьего ружья, а также бутылка с неустановленной жидкостью. Изъятое направлено на экспертизу.