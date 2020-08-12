РЖД из-за ремонта моста отменят временно часть поездов Москва-Петербург

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в связи с ремонтными работами на автомобильном мосту на перегоне Любань-Торфянное (Ленинградская область) отменяет часть поездов между Москвой и Петербургом с 26 по 28 октября и с 24 по 26 ноября. Об сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

Отменяются пассажирские поезда: "Невский экспресс" №747/748 Санкт-Петербург - Москва-Санкт-Петербург 26, 27 и 28 октября; скоростные поезда "Сапсан" №765/766 Петербург - Москва 24, 25 и 26 ноября, №767, №769 Петербург - Москва 26, 27, 28 октября и 24, 25, 26 ноября, №780 Москва - Петербург 26, 27, 28 октября, а также поезда "Ласточка" №835/836 Петербург - Москва - Петербург 26, 27, 28 октября.

В то же время назначаются пассажирские поезда: №761 Петербург - Москва 24, 25, 26, 27 ноября и №762 Москва-Петербург 27 ноября, а также №763 Петербург - Москва 24, 25, 26, 27 ноября и №764 Москва - Петербург 27 ноября.

Также временно меняется расписание движения поезда №747 "Невский экспресс" Петербург - Москва 24, 25 и 26 ноября: отправление в 11:20 (раньше на 1 час 50 мин.), прибытие в Москву в 15:24 (раньше на 1 час 51 мин.).