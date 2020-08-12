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В РФ уточнят перечень складов с аммиачной селитрой после ЧП в Бейруте

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Ростехнадзор после взрывов в Бейруте составляет перечень российских складов, где хранится аммиачная селитра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Территориальные управления Ростехнадзора ориентированы на усиление контроля и надзора за опасными производственными объектами с оборотом нитрата аммония. Для дальнейшего принятия решений поставлена задача вычленить из числа поднадзорных службе складов узкий перечень площадок, на которых непосредственно хранится аммиачная селитра", - сказал представитель Ростехнадзора.

Собеседник агентства пояснил, что сейчас многие склады, где хранится аммиачная селитра, указаны в реестре под разными названиями - "товарно-сырьевая база", "склад химпродукции" или "склад удобрений", вместе с ней там может находиться и другая продукция. Ростехнадзор дополнительно запросил компании, эксплуатирующие подобные склады, и потребовал предоставить актуальную информацию.

В целом, по оценке ведомства, сейчас в стране нет проблем, связанных с промышленной безопасностью в местах хранения аммиачной селитры. Информации о попадании в Россию контрафактной продукции в ведомство не поступало, подчеркнул собеседник агентства.

Проверки складов с аммиачной селитрой в РФ

В России аммиачную селитру производят 13 предприятий. Под контролем Ростехнадзора находятся склады на территории производственных площадок, а также в портовых хозяйствах, если в них хранится свыше 200 тонн нитрата аммония. В Ростехнадзоре отметили, что периодичность проверок таких объектов зависит от их класса опасности.

В то же время представитель службы напомнил, что, согласно постановлению правительства об особенностях государственного контроля (надзора) в 2020 году, все проверки, запланированные на этот год, исключены. Проверяться будут только объекты I класса опасности в рамках постоянного государственного надзора по ранее утвержденным графикам.

По закону в отношении опасных производственных объектов I или II класса опасности (с нахождением нитрата аммония свыше 10 тыс. тонн) проверки проводятся не чаще одного раза в год. На опасных объектах первого класса (с нахождением нитрата аммония свыше 100 тыс. тонн) устанавливается режим постоянного государственного надзора. Проверки в отношении опасных объектов III класса (с нахождением нитрата аммония свыше 1 тыс. тонн) - не чаще одного раза в течение трех лет. В отношении опасных производственных объектов IV класса опасности плановые проверки не проводятся.

Взрывы в Бейруте

Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Хроника 04 – 12 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
Ростехнадзор Бейрут Ливан

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