Во Владимире возбудили уголовное дело после поджога мусоровозов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Поджог десяти автомобилей для сбора и перевозки мусора будут расследовать во Владимире в рамках уголовного дела.

Сообщение о возгорании мусоровозов, находящихся на стоянке на улице Тракторной в городе Владимире, поступило около 4:00 среды.

Прибывшей на место следственно-оперативной группой установлено, что в результате возгорания повреждены 10 грузовых автомобилей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ.

Как сообщалось, при горении мусоровозов никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава ГУ МЧС по региону.