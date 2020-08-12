Во Владимире возбудили уголовное дело после поджога мусоровозов
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Поджог десяти автомобилей для сбора и перевозки мусора будут расследовать во Владимире в рамках уголовного дела.
Сообщение о возгорании мусоровозов, находящихся на стоянке на улице Тракторной в городе Владимире, поступило около 4:00 среды.
Прибывшей на место следственно-оперативной группой установлено, что в результате возгорания повреждены 10 грузовых автомобилей.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ.
Как сообщалось, при горении мусоровозов никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава ГУ МЧС по региону.