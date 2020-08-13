На "КАМАЗе" задержали строителей при попытке крупного хищения
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Полиция Набережных Челнов (Татарстан) задержала группу сотрудников строительной компании, пытавшихся похитить с площадки ПАО "КАМАЗ" крупную партию товарно-материальных ценностей, сообщило корпоративное издание автопроизводителя в четверг.
"12 августа сотрудниками управления МВД города Набережные Челны на внешнем периметре ПАО "КАМАЗ" была задержана группа лиц, работающих в строительной компании по договору на территории ПАО "КАМАЗ", при попытке хищения крупной партии товарно-материальных ценностей", - говорится в публикации.
В поимке злоумышленников участвовала служба безопасности "КАМАЗа".
"КАМАЗ" является крупнейшим производителем грузовиков в РФ.