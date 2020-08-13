Пропавшего в Ессентуках мальчика нашли живым

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Местонахождение без вести пропавшего 11-летнего мальчика из города Ессентуки (Ставропольский край) установлено, сообщила пресс-служба краевого главка полиции.

Мальчика нашли в черте города сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних при помощи местных жителей. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время ребенок будет передан законным представителям.

Ранее сообщалось, что полиция начала поиски ребенка, который пропал днем в среду. На розыск мальчика были ориентированы все патрульные экипажи полиции города-курорта и представители общественных организаций.