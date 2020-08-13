Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Учебно-тренировочный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае, оба летчика не пострадали, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, самолет Л-39 потерпел аварию при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае. "Причины аварии устанавливаются комиссией Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ", - сказали в департаменте информации.

Учебно-тренировочный самолет L-39 "Альбатрос" был разработан в Чехословакии в конце 1960-х годов, серийно производился до 1999 года. Он был основным учебным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора и до сих пор стоит на вооружении более 30 стран мира.

На вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России находится порядка 150 самолетов Л-39. Они предназначены для подготовки летного состава, а некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей. Самолет способен развивать скорость до 750 км/ч, дальность его полета - 1 750 км, экипаж состоит из двух человек. Вооружен пушкой 23-мм калибра, может нести бомбардировочное вооружение, а также управляемые и неуправляемые ракеты на четырех внешних узлах подвески.