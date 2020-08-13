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"Россиум" 17 августа начнет размещение облигаций на 40 млрд рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Концерн "Россиум" сообщил, что 17 августа планирует начать размещение 10-летних облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 объемом по 20 млрд рублей. Бонды будут размещаться по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1000 рублей.

"Московская биржа" 16 июля зарегистрировала облигации под номерами 4B02-01-36479-R-002P и 4B02-02-36479-R-002P соответственно.

Бумаги будут размещены в рамках 10-летней программы серии 002Р объемом до 50 млрд рублей включительно. "Мосбиржа" зарегистрировала программу в апреле под номером 4-36479-R-002P-02E.

У компании также есть программа облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей включительно, которую "Московская биржа" зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-36479-R-001P-02E. Всего в рамках данной программы размещено три выпуска бондов общим объемом 50 млрд рублей.

В обращении находятся 4 биржевых выпуска облигаций компании на 70 млрд рублей и один классический выпуск на 10 млрд рублей.

Концерн "Россиум" создан в 2006 году, является многопрофильным диверсифицированным инвестиционным холдингом. Его ключевой актив - Московский кредитный банк, в котором холдингу принадлежит 56,07% акций.

Основным владельцем "Россиума" с долей в 90,1% является Роман Авдеев. Lunaray Investments Николая Каторжнова (ранее он курировал инвестблок "Открытия") владеет 9,9% концерна.

Роман Авдеев Россиум Мосбиржа Московский кредитный банк

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