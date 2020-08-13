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Тракторист устроил пожар на газопроводе и оставил без газа 90 000 человек

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Вечером в четверг у села Малое Кунистино в Приволжском районе Ивановской области трактор, проводивший земляные работы, повредил газопровод, сообщили в МЧС. Начался пожар.

Без газа остались 90 000 потребителей в двух населенных пунктах, сказал источник "Интерфакса".

Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 18:10, в 19:00 ведомство сообщило, что пожар потушен, а газоснабжение идет "по пониженным параметрам".

Газопровод чинят сотрудники ООО "Газпром Трансгаз - Нижний Новгород", оператора этого участка трубопровода.

Ивановская область Газпром МЧС

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